Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Brandstiftung auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 17:20 Uhr gerieten sowohl ein Gartenhaus als auch mehrere Pflanzen auf einem Gartengrundstück in einem Gewann nördlich von Marbach am Neckar in Vollbrand. Einer Zeugin waren die Flammen aufgefallen, die die Feuerwehr verständigte. Die Umstände des Brandes sowie der Verursacher sind bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehren Marbach a.N., Erdmannhausen und Affalterbach waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell