Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Minderjähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw

Keine Verletzten aber Beschädigungen am Fahrzeug

Rees (ots)

Am Mittwoch (9. August 2023) kam es gegen 13:00 Uhr an der Rünkelstraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 74-jährige Frau aus Rees befuhr mit einem schwarzen Opel Corsa den Westring in Fahrtrichtung Florastraße und nahm auf Höhe der Rünkelstraße einen ungewöhnlichen Stoß am Fahrzeug war. Die Frau hielt Ihr Fahrzeug, welches auf der Fahrerseite beschädigt wurde, an und bemerkte einen Jungen am Fahrbahnrand, welcher sein Fahrrad aufhob. Der Junge entfernte sich laut der Frau fluchtartig von der Örtlichkeit und kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 10 bis 12 Jahre alt - dunkle, kurze Haare - lange Hose - deutscher Phänotyp

Aufgrund der Unfallörtlichkeit und der Unfallzeit, geht die Polizei nach aktuellem Stand davon aus, dass es sich bei dem Radfahrer um ein Schulkind gehandelt hat. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei den Jungen und nach weiteren Zeugen welche Aussagen zum Sachverhalt machen können.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell