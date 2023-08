Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Täter?

Kleve (ots)

Am Samstag (25. Februar 2023) kam es gegen 16:05 Uhr zu einem Ladendiebstahl an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kleve. Ein männlicher Täter entwendete einen Rucksack und begab sich mit diesem sowie einem Einkaufskorb in eine Umkleidekabine. Dort packte der Mann weitere Artikel, Bekleidung sowie Kosmetikartikel welche er zuvor in den Einkaufskorb gelegt hatte, in den Rucksack. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera dabei beobachtet, wie er die Umkleidekabine betrat bzw. wieder verließ. Mit dem Diebesgut verließ der Mann das Ladenlokal. Die Bilder des Täters sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/112105

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt und Tatverdächtigen werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 sowie jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell