POL-W: RS Untersuchungshaft nach illegalem Anbau von Cannabis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (07.06.2023, gegen 15:00 Uhr) durchsuchten Polizeibeamte ein Haus an der Mandtstraße in Remscheid. Sie entdeckten eine über mehrere Räume verteilte Cannabis-Plantage und nahmen einen im Objekt angetroffenen Tatverdächtigen (34) vorläufig fest. Zuvor hatte ein Hinweisgeber der Polizei gemeldet, dass er in dem Haus Cannabisgeruch und abgeklebte Glasscheiben festgestellt habe. Im Zuge der Ermittlungen erließ der zuständige Richter am Amtsgericht auf Antrag der zuvor informierten Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei erntereife Cannabispflanzen in einer mittleren, dreistelligen Anzahl sicher. Zudem fanden die eingesetzten Beamten diverses Equipment zum Betreiben einer Plantage auf. Einen in den Räumlichkeiten angetroffenen 34-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der albanische Staatsangehörige dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß gegen den Mann einen Haftbefehl erließ. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Dem Beschuldigten droht für den Fall seiner Verurteilung eine empfindliche Freiheitsstrafe.

