Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulwegüberwachung

Apolda (ots)

Um unseren Schülern in Apolda und im Weimarer Land einen sicheren Start ins Schulleben oder einen erfolgreichen Schulwechsel zu erleichtern, führen die Beamten der Polizeiinspektion Apolda zurzeit vermehrt Kontrollen an den Schulwegen durch. Ziel ist es achtsames Fahren an den Schulwegen zu fördern. Bisher wurden mehrere Parkverstöße und Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.

