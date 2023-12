Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierende Jugendliche in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 27.12.2023 wurden die Beamten der Polizei Greiz gegen 21:00 Uhr informiert, dass drei Jugendliche an dem, wegen Hochwasser gesperrten, Elsterparkplatz randalieren. Die sofort eingesetzten Beamten stellten am Tatort drei polizeibekannte Jugendliche im Alter 17, 19 und 21 Jahren fest. Diese hatten einen Absperrzaun der Stadt aus der Verankerung gerissen und in die Elster geworfen. Gegen alle drei Jugendlichen wird nunmehr strafrechtlich ermittelt. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell