POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Gepäckträger

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am vergangenen Dienstag (30.04.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen BMW einen Salzmannstraße. Gegen 13.00 stellte ein 34-Jähriger seinen BMW X3 am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am Heck seinen Autos fest. Der unbekannte Täter entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hochzoll ...

