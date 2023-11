Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Rollerfahrer übersehen + Über Balkon in Wohnung eingestiegen + Fußgängerin prallt mit Golf zusammen + Einbrecher scheitern +

Bad Nauheim: Rollerfahrer übersehen -

Gestern Morgen prallten auf der Parkstraße ein Renault und ein Roller zusammen. Die 40-jährige Bad Nauheimerin im Clio wollte gegen 08.00 Uhr von der Parkstraße nach links in die Burgstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den 15-jährigen Rollerfahrer. Der konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen, prallte in den Clio und stürzte zu Boden. Der Bad Nauheimer trug leichte Verletzungen davon, die eine Rettungswagenbesatzung erstversorgte. Anschließend ging es für den Jugendlichen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Unfallfahrerin bleib unverletzt. Die Blechschäden summieren sich auf rund 2.000 Euro.

Bad Vilbel: Fenster bleibt zu -

Am Donnerstagabend versuchten Einbrecher in eine Wohnung eines Hauses in der Frankfurter Straße einzudringen. Zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr betraten sie den Hof des Anwesens und machten sich an einem Fenster der Erdgeschosswohnung zu schaffen. Trotz mehrerer Hebelversuche schafften sie es nicht, dieses aufzubrechen. Die Reparatur des Fensters wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben - Okarben: Über Balkontür eingebrochen -

Auf Wertsachen aus einer Wohnung hatten es Diebe in der Hauptstraße abgesehen. Die Täter kletterten auf den Balkon der Hochparterrewohnung, brachen die Tür auf und stiegen ein. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Kommoden nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen keine Wertsachen. Zeugen, die die Täter am Donnerstag, zwischen 08.15 und 23.55 Uhr in der Hauptstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden.

Karben - Klein-Karben: Fußgängerin schwerverletzt-

Mit schweren Verletzungen kam eine 73-jährige Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in eine Frankfurter Klinik. Die Karbenerin lief am Donnerstagnachmittag auf einem Gehweg der Homburger Straße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Seniorin plötzlich die Fahrbahn betrat und dabei von einem von hinten herannahenden Golf erfasst wurde. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Der ebenfalls in Karben lebende 59-jährige Fahrer des Golfs kam mit dem Schrecken davon. Eine Amtsanwältin beauftragte einen Unfallsachverständigen mit der genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens.

