Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Eigentumsdelikt - Zeugenaufruf

57548 Kirchen (Sieg) (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Dreiecksscheibe sowie ein Türgriff eines Personenkraftwagens augenscheinlich gezielt beschädigt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Bahnhofstraße in Kirchen (Sieg), auf dem dortigen Park and Ride Parkplatz gegenüber dem Bahnhof, abgestellt. Der genaue Tatzeitpunkt ist ebenfalls unbekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich wie folgt mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen:

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell