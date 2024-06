Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rotlichtverstoß

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag hielt eine 36-jährige Renault-Fahrerin gegen 15:30 Uhr in Offenburg an einer Ampelanlage auf dem Südring vorerst ordnungsgemäß bei Rotlicht an. Nachdem sie bereits mehrere Sekunden gehalten hatte, fuhr sie - trotz immer noch roter Lichtanzeige - wieder los. Zu ihrem Unglück konnte der Verstoß durch eine unmittelbar dahinter stehende Streifenwagenbesatzung beobachtet werden. In Folge dessen wurde die Frau wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen und erwartet nun eine Anzeige. /st

