Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Trunkenheit im Verkehr

Lahr, Kippenheimweiler (ots)

Nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend, sieht ein 30 Jahre alter Mann einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkeheit im Verkehr entgegen. Zunächst ging gegen 19.30 Uhr ein Anruf bei der Polizei ein, da der Mann sich auf dem Parkplatz einer Sportgaststätte in Kippenheimweiler torkelnd seinem Fahrzeug näherte und anschließend in Richtung Ortsmitte losfuhr. Wenig später kehrte das Fahrzeug zurück und der Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden, als er im Auto sitzend weiter Alkohol konsumierte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, was anschließende Blutentnahmen nach sich zog. /st

