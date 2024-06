Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Vermisster Radfahrer gefunden

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Suchaktion nach einer vermisst gemeldeten Person ein glückliches Ende gefunden. Der Senior soll gegen 18 Uhr mit seinem E-Bike von Zuhause losgeradelt und nach, für ihn ungewöhnlich langen, zwei Stunden noch immer nicht zurück gekehrt sein. Intensive Suchmaßnahmen von Beamten des Polizeireviers Offenburg, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führten gegen 0:30 Uhr im Bereich Appenweier in der Ortenauer Straße zum Auffinden des vermissten Mannes. Er gab an, dass er nach Hause fahren wolle, jedoch radelte er in die falsche Richtung. Wohlauf konnte er an seine Wohnanschrift zurückgebracht werden.

/ph

