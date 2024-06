POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Diebstahl aus Autos, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots) - Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, brachen zwei junge Männer in eine Garage in Muggensturm ein und stahlen zwei Pedelecs. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei. Beide mutmaßliche Einbrecher wurden in Tatortnähe mitsamt ihren Fahrrädern festgenommen. Sowohl der 18-jährige aus Lybien als auch sein 16-jähriger syrischer Komplize hielt sich illegal in Deutschland auf. /CBR Rückfragen ...

