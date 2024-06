Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Rettungswagen verunfallt

Lahr (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen. Eine 48-jährige VW-Lenkerin befuhr die B415 von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Lahr. An der Kreuzung Dr.Georg-Schaeffler-Straße bog sie nach links ab und übersah den Rettungswagen, welcher mit Sondersignal in entgegen gesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 23-jährige Fahrerin des Rettungswagens leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Offenburg musste die B415 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

/EPS

