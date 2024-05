Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Schwerverletzte nach Zusammenstoß zwischen E-Roller und E-Fahrrad

Heringsdorf (ots)

In den heutigen Mittagstunden gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Promenade in Ahlbeck auf Höhe der dortigen Puschkinstraße ein Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte schwerverletzt wurden. Hierbei kollidierten der 36-jährige polnische Fahrer eines E-Rollers, welcher aus Richtung Polen kam und ein deutscher 77-jähriger Fahrer eines E-Bikes, der die Promenade aus Richtung Heringsdorf kommend befuhr. Nach ersten Ermittlungen kam der E-Roller-Fahrer beim Überholen zu weit nach links und stieß daraufhin mit dem im Gegenverkehr befindlichen Radfahrer zusammen. Beide kamen zu Fall und erlitten schwere Verletzungen, u. a. im Gesichtsbereich. Sie wurden zur medizinischen Behandlung in die Krankenhäuser nach Wolgast und Greifswald gebracht. Eine erste Messung der Atemalkoholkonzentration beim polnischen Rollerfahrer ergab einen Wert von 2,41 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der E-Roller wurde zu Beweissicherungszwecken sichergestellt.

