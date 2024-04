LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis - dafür berauscht

Nordhausen, Pferdemarkt (ots) - Am 20.04.2024 kurz nach 17 Uhr wurde ein 13-jähriges Mädchen an einem Imbiß in der "Echten Nordhäuser Marktpassage" Opfer eines Diebstahls. Während die Geschädigte im Imbiß saß, hatte sie ihren Rucksack neben sich abgestellt. Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Mann, um den Rucksack an sich zu nehmen und damit fluchtartig die Örtlichkeit zu verlassen. Zum Täter: schwarz bekleidet, Halbglatze, ca. 45 ...

