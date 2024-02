POL-PPTR: Diebstahl von schwarzem Motorroller

Trier (ots) - Unbekannte Täter versuchten am späten Mittwochnachmittag oder -abend, 21. Februar, ungefähr in der Zeit von 16 bis 23 Uhr in Konz im Küferweg, in Abwesenheit des Bewohners die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch beim Versuch. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 Rückfragen bitte an: ...

mehr