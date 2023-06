Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Gau-Bickelheim (ots)

Bei Kontrollen in der Wöllsteiner Straße in Gau-Bickelheim zogen Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.6.2023 zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von berauschender Mittel standen. Gegen 02:25 Uhr hielten die Beamten einen 21-Jährigen an, der mit seinem PKW vom VG-Weinfest in Vendersheim kam. Ein Vortest ergab bei dem Mann ca. 1 Promille Atemalkohol. Gegen 03:45 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 44-jährigen PKW-Fahrer. Bei ihm ergab ein Atemalkohol-Vortest ca. 0,54 Promille. Zudem zeigte der Mann Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Beide Männer mussten mit zur Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Den 21-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren mit einem Fahrverbot. Der 44-Jährige muss ebenfalls mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, aber auch mit einer Strafanzeige.

