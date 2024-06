Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Schwer verletzter Motorradfahrer

Gernsbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki durch den neuen Kreisverkehr in der Bleichstraße und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt zu Fall. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. /CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell