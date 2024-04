Polizei Düsseldorf

POL-D: Ladendieb in Stadtmitte aufgeflogen - Parfum entwendet - Wert: 930, 88 Euro - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Schon siebenmal wurde einem 25-jährigen Mann in einem großen Düsseldorfer Kaufhaus Hausverbot erteilt. Gestern fiel der Algerier wieder bei einem fulminanten Ladendiebstahl auf und wurde festgenommen. Der Mann ist in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung (KUE) in Weeze gemeldet und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Am Nachmittag fiel der Mann dem Ladendetektiv auf, wie sich der Beschuldigte mehrere sehr teure Flakons in die Jackentasche steckte. Zuvor hatte er die Klebesicherung entfernt. Der 25-Jährige wurde gestellt und der Polizei übergeben. Bei der körperlichen Durchsuchung des Mannes stellte sich heraus, dass er einen Pullover trug, an dem das Sicherungsetikett mit Alufolie abgedeckt war. Der Pullover wurde sichergestellt. Die Kriminalwache des Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen übernommen. Es ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte regelmäßig in die Landeshauptstadt reist, um hier Eigentumsdelikte zu begehen.

