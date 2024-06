Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht - Festnahme- Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige des sexuellen Übergriffs vom 27.05.2024 am Bahnhof in Bühl, von Beamten der Kriminalpolizei in Rastatt ermittelt und am Mittwochmorgen in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Gegen den wegen gleichgelagerten Fällen vorbestrafte 30-jährige Mann aus Syrien, wurde von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Haftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag, zur Haftbefehlseröffnung, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Baden-Baden vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

/vo

Ursprungsmeldung vom Dienstag 28.05.2024, 12:02 Uhr

Bühl - Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Bühl Nach einem Vorfall am Bahnhof Bühl am Montagabend, sind die Ermittler der Kriminalpolizei in Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Gegen 18:45 Uhr soll ein Mann ein Mädchen auf dem Bahnsteig angesprochen und es in der Folge dazu bewegt haben, ihn in die Unterführung zu begleiten. Dort habe er das Mädchen im weiteren Verlauf unsittlich berührt und geküsst. Als das Opfer zurück Richtung Bahnsteig ging, folgte der Mann weiter und wiederholte seine Handlungen. Durch das Einsteigen in eine Zug konnte sich das Mädchen vom Tatverdächtigen entfernen. Zeugen, insbesondere ein Passant der den Vorfall offenbar beobachten konnte, werden gebeten sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Kripo zu wenden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell