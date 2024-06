Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Offenburg (ots)

Am Donnerstag versuchte ein 23-jährgier Ford-Fahrer, gegen 21:30 Uhr, sich einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße zu entziehen. Beim Versuch den Pkw anzuhalten, beschleunigte dieser und fuhr bis die Kreuzung Angelgasse/Wilhelm-Bauer-Straße, an welcher sein Beifahrer bei einem kurzen Stopp das Weite suchte. Der Ford-Lenker konnte kurz darauf auf einem Parkplatz in der Nähe des Kronenplatzes einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige ohne Fahrerlaubnis und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen war. Einen Drogenvortest verweigerte er, worauf er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

/su

