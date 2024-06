Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ortenberger Straße nach Unfall gesperrt

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Drei Verletzte und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Folge des Verkehrsunfalls in der Ortenberg Straße am Donnerstagmittag. Die Fahrerin eines Volkswagen war gegen 12:25 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Ortenberg kommend unterwegs, als sie ersten Ermittlungen zufolge auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll und es hier zur Kollision mit einer entgegenkommenden Honda-Lenkerin kam. Die Fahrerin des VW sowie beide Insassen des Honda wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden. /ma

Ursprungsmeldung vom 13.06.2024 - 12:50

Offenburg - Ortenberger Straße nach Unfall gesperrt Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag ist die Ortenberger Straße (L 99) zwischen dem Kreisverkehr zum Südring und der Kreuzung Schwarzwaldstraße aktuell voll gesperrt. Gegen 12:25 Uhr kam es zum Zusammenstoß durch offenbar drei Fahrzeuge, weshalb sich nun Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei um die Beteiligten und die Unfallaufnahme kümmern. Die Hintergründe, wie es zu dem Unfall kam und dessen genaues Ausmaß sind derzeit Gegentand der laufenden Unfallaufnahme. /rs

