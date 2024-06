Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kontrolle über Fahrzeug verloren

Achern (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Josef-Wurzler-Straße. Aus bisher unbekannte Gründen verlor eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin beim Einfahren in den Parkplatz die Kontrolle, wonach sich der Mercedes zwei Mal bei der Rückwärtsfahrt um die eigene Achse drehte und mit einem Stromkasten sowie mit zwei Verkehrszeichen kollidierte. Glücklicherweise wurde die Dame hierbei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden insgesamt von zirka 20.000 Euro.

/su

