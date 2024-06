POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots) - Der Fahrer eines Renault musste am Mittwochmittag bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen, dass Bargeld aus seiner im Auto gelagerten Tasche fehlte. Der Wagen war zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in der Hahnhofstraße geparkt. Personen, die Hinweise auf den Langfinger geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07221 6800 an die Polizei. /ma Rückfragen bitte an: ...

