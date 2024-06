Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme aufgrund Haftbefehl

Kehl (ots)

Am Donnerstagmorgen konnte ein zur Festnahme gesuchter Mann auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße durch die Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl angetroffen und gegen 9:45 Uhr festgenommen werden. Nach einer Vorführung des 44-Jährigen vor einem Haftrichter, ordnete dieser den Vollzug des Haftbefehls an, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

/su

