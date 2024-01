Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr entwendeten zwei männliche Personen mehrere Kleidungsstücke eines Bekleidungsgeschäftes in der Gutenbergstraße. Einer der beiden unbekannten Täter trug eine grüne Jacke, der andere eine graue Jacke, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Täter flüchteten in Richtung Wormser Straße. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 200EUR.

Wer kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell