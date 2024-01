Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, kam es zwischen 16:20 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haingarten, in Iggelheim. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich, in Abwesenheit der Bewohner, gewaltsam Zutritt durch ein Kellerfenster in das Hausinnere und entwendete diverse Wertgegenstände. Bürgerinnen und Bürgern wird empfohlen beim Verlassen des Hauses Fenster und Türen, insbesondere jene die von außen blickgeschützt sind, zum Beispiel durch das Herunterlassen des Rollladens zu sichern. Etwaige Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

