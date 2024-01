POL-PDLU: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Frankenthal (ots) - Am 25.01.2024, gegen 21:19 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Flomersheim in mehrere Kleingärten eines Gartenvereins ein. Zum Teil wurden Fensterscheiben eingeworfen und Vorhängeschlösser aufgehebelt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Frankenthal Monia Knis Friedrich-Ebert-Straße 2 67227 Frankenthal Telefon 06233 313-0 pifrankenthal@polizei.rlp.de ...

mehr