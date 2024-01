POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Samstag, den 27.01.2024, kam es zwischen 16:20 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haingarten, in Iggelheim. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich, in Abwesenheit der Bewohner, gewaltsam Zutritt durch ein Kellerfenster in das Hausinnere und entwendete diverse Wertgegenstände. Bürgerinnen und Bürgern wird empfohlen beim Verlassen des Hauses Fenster und Türen, ...

