Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuch eines PKW Diebstahls

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen PKW in der Wormser Landstraße ein. Die Täter schoben hierbei die Fensterscheibe gewaltsam nach unten und versuchten dann unter Anwendung verschiedener Methoden den PKW kurzzuschließen, was ihnen jedoch misslang. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem PKW entwendet. Der Sachschaden liegt bei ca. 6000EUR.

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

