Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Unfallflucht

Steinach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, auf einem Parkplatz in der Badener Straße in Steinach. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine aufmerksame Zeugin beobachtet haben, wie eine VW-Fahrerin, wohl beim Einparken, einen weiteren parkenden VW beschädigte. Anschließend entfernte sich die Seniorin von der Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Durch die Zeugin war das Kennzeichen abgelesen werden, was die Ermittler auf die Spur der Verursacherin brachte. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Dame erwartet nun eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell