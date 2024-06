Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Ermittlungen nach Diebstählen

Lichtenau (ots)

Beamte des Polizeipostens Lichtenau haben nach mehreren Diebstählen die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehrere Autos am "Lindenplatz", in der "Medicusstraße" und in Lichtenau-Ulm in der "Mooser Straße" von Unbekannten durchwühlt und geringe Bargeldbeträge entwendet. In der "Medicusstraße" scheiterte darüber hinaus der Versuch, ein mit einem Kettenschloss gesichertes E-Bike zu stehlen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07227 2221 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus Ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell