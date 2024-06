POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Lichtenau (ots) - Beamte des Polizeipostens Lichtenau haben nach mehreren Diebstählen die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehrere Autos am "Lindenplatz", in der "Medicusstraße" und in Lichtenau-Ulm in der "Mooser Straße" von Unbekannten durchwühlt und geringe Bargeldbeträge entwendet. In der "Medicusstraße" scheiterte darüber hinaus der Versuch, ein mit einem Kettenschloss ...

