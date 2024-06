Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Flucht endete an der Hauswand - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Freitag, kurz vor 19.00 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Tramplerstraße im Gegenverkehr ein mit drei Personen besetzter, silberfarbener Suzuki Swift auf, an dem Ende Mai in Lahr gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer des Suzuki missachtete die Haltezeichen und flüchtete in Richtung Innenstadt, wobei er rote Ampeln und Einbahnstraßen ignorierte. In der Kreuzstraße verlor er die Herrschaft über sein Auto und prallte gegen eine Hauswand. Die Insassen flüchteten zu Fuß. Fahrer und Beifahrer konnten im Kellerraum eines Geschäftshauses festgenommen werden, während dem dritten Insasse die Flucht gelang. Der 21-jährige Fahrer stand unter Rauschgifteinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein für sein abgemeldetes Auto hatte er nicht. Beim 18-jährigen Beifahrer wurde Haschisch aufgefunden. Auch ein Tankbetrug in Lahr, begangen mit den gestohlenen Kennzeichen, konnte aufgeklärt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Suzuki gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Offenburg unter Tel. 0781/214200 zu melden. /CBR

