Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Odelshofen - Nach Diebstählen ertappt

Kehl, Odelshofen (ots)

Zwei Männer haben sich am frühen Sonntagmorgen an einem Pkw in der Straße "Lehweg" zu schaffen gemacht. Gegen 5 Uhr konnte glücklicherweise der 50-jährige Eigentümer des Audis die beiden dabei beobachten, wie sie das Fahrzeug öffneten. Als die bis dahin unbekannten Täter mit zwei Fahrrädern die Flucht ergriffen, stellte der Geschädigte fest, dass sein Geldbeutel entwendet wurde. Darauf hin zögerte er nicht lange und verfolgte die beiden, bis sie auf einem Feldweg anhielten. Dort konnte der 50-Jährige zusammen mit den alarmierten Polizeibeamten einen 32-Jährigen und einen 24-Jährigen antreffen. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Fahrrädern um zwei neue und hochwertige E-Bikes handelte. Aufgrund des Vorfalls in der "Lehweg" Straße wurden diese zur Eigentumssicherung zum Polizeirevier in Kehl gebracht. Infolgedessen wurden die Langfinger festgenommen. Sie sehen nun einer Strafanzeige entgegen. Im Verlauf des Sonntagmorgens riefen zwei weitere Geschädigte an und meldeten, dass ihre E-Bikes über Nacht entwendet worden waren. Die Ermittlungen und Überprüfungen ergaben, dass es sich hierbei um die von den 32-Jährigen und 24-Jährigen gestohlenen Räder handelte. Erfreulicherweise konnten diese somit ihren Eigentümer übergeben werden. /su

