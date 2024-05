POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Media Markt Parkplatz - schwarzen Audi A3 beschädigt (17.05.2024)

Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Friedrichstraße. Ein 60-jähriger VW-Bus Fahrer fuhr in Richtung Vockenhauser Straße. Dabei streifte er die offenstehende, hintere Tür eines rechts am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz E 300, den eine 49-Jährige gerade entlud. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgeamt rund 15.000 ...

