Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl eines Zigarettenautomaten (21.05.2024)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 1 Uhr einen Zigarettenautomaten aus einer Gaststätte am Campingplatz "Riedsee" in Donaueschingen-Pfohren gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster der Gaststätte auf und entwendeten den im Flur stehenden Automat. Nachdem sie ihn gewaltsam aufgebrochen und den Inhalt herausgenommen hatten, entsorgten sie ihn in einem Fischweiher an der Bundesstraße 27 in der Nähe des Riedsees. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

