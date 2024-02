POL-MK: Versuchter Felgendiebstahl - Auto beschädigt/Kellereinbruch

Menden (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Holzener Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie anschließend Metallteile im Wert eines vierstelligen Betrages. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

