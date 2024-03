Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Angefahrene Fußgängerin in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, ereignete sich in der Saarbrücker Straße in Heusweiler ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst wurde. Die 76-jährige Frau überquerte zuvor mit ihrem Hund die Fahrbahn und wurde von dem aus Richtung Lebach kommenden Pkw erfasst. Die Fußgängerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock, der Hund blieb unversehrt.

