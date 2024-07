Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis

Weyerbusch (ots)

Am Montag, dem 01.07.2024, gegen 02:30 Uhr wurde in Weyerbusch ein 34 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da ihm diese in der Vergangenheit entzogen wurde. Außerdem stand der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich wegen der Einleitung eines Strafverfahrens sowie eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu verantworten haben.

