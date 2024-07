Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neustadt (Wied) (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag ereignete sich in der Rengsdorfer Straße in Neustadt (Wied), Ot. Hombach eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW Fiat Panda entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand der Rengsdorfer Straße. Der / Die Unfallverursacher/-in befuhr mit einem PKW die Rengsdorfer Straße in Richtung Neustadt (Wied). Beim Vorbeifahren beschädigte er / sie die Beifahrerseite des geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

