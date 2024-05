Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Wehrden

Völklingen (ots)

Am 25.05.24 ereignete sich in der Schaffhauser Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Mann aus Dillingen befuhr mit seinem Mercedes die Schaffhauser Straße von Wadgassen kommend in Fahrtrichtung Völklingen. Aus Unachtsamkeit übersieht er einen PKW vor sich, welcher verkehrsbedingt abbremsen muss. Es kommt zur Kollision, durch welche ein weiterer PKW durch Aufschieben beschädigt wird. Insgesamt werden zwei Personen leichtverletzt. Ein 66-jähriger wird für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell