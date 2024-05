Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Falschparken führt zu Strafverfahren

Großrosseln (ots)

Am Samstag, dem 25.05.24, wurde in einer Nebenstraße in Großrosseln eine Verkehrsbehinderung gemeldet. Ein PKW parkte dort eine Garageneinfahrt zu. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien ein 18-jähriger aus Großrosseln, entschuldigte sich für sein Fehlverhalten und gab an, das Fahrzeug sofort wegfahren zu wollen. Seine zunächst angegebenen Personalien stellten sich als falsch heraus, bis er sich dazu entschloss, einen Personalausweis vorzuzeigen. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem hatte er das Fahrzeug ohne Kenntnis des Halters genutzt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

