Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Wohnhaus auf der Bülowstraße eingebrochen. Sie hebelten zwischen 18.30 Uhr und 1 Uhr in der Nacht eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben wurden unter anderem Schmuck, Taschenuhren und Bargeld gestohlen.

Dorsten:

Auf der Storcksbaumstraße wurde am Wochenende in eine Kirche eingebrochen. Die Tat passierte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Wie der oder die unbekannten Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kirchentür war am Morgen danach noch verschlossen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwar Diebesgut zurechtgelegt, aber nichts gestohlen worden.

Recklinghausen:

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde mehrere Räume eines Pfarrheims an der Antoniusstraße durchwühlt. Eine Tür war beschädigt. Wie der oder die Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurden Pfandfaschen gestohlen.

Auf der Sauerbruchstraße sind unbekannte Täter in eine Schul-Turnhalle eingebrochen, indem sie eine Glastür entraten. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Tatzeit liegt zwischen dem frühen Freitagabend und Samstagvormittag. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell