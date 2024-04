Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Männer bei Einbruchsversuch erwischt - Weitere Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Heinrich-Gutermuth-Straße wollten am Samstagnachmittag zwei Männer in eine Erdgeschoss-Wohnung einbrechen. Gegen 15 Uhr fielen die Männer zum ersten Mal im Hausflur auf, gegen 16.30 Uhr dann erneut. Sie waren gerade dabei, die Wohnungstür aufzuhebeln. Eine Zeugin "verscheuchte" die Männer daraufhin und konnte noch sehen, wie sie in ein Auto stiegen, indem eine weitere Person am Steuer wartete. Der Kleinwagen hatte ein E(Essener)-Kennzeichen und fuhr in Richtung Hugo-Reckmann-Straße weg. Die beiden Männer, die im Haus waren, konnten wie folgt beschrieben werden: 1) ca. 1,70m groß, dunkler Hauttyp, dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen. 2) ca. 1,75m groß, dunkler Hauttyp, dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen, hatte eine schwarze Tasche dabei. Zeugen, die weitere/nähere Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

