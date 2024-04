POL-RE: Dorsten: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Auf der Ahsener Straße hat es am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine 36-jährige Frau aus Haltern am See und ihre 8-jährige Tochter, die mit im Auto saß, wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste die 36-Jährige vor der Kreuzung Recklinghäuser Straße gegen 17.10 Uhr stark ab, woraufhin der ...

mehr