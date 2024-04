Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Beschädigt und weggefahren - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Aegidistraße wurde am Donnerstagnachmittag ein grauer Opel Astra beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr muss die Unfallflucht passiert sein. An dem Opel war die Frontstoßstange fast vollständig abgerissen. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Dorsten:

Auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße wurde am Donnerstag, zwischen 17.45 Uhr und 18.10 Uhr, ein blauer Mazda 5 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden an der hinteren linken Stoßstange/Kotflügel wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Herten:

Auf dem Parkplatz der Zeche Ewald an der Ewaldstraße hat es am Donnerstag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Subaru Legacy beschädigt. Am Fahrzeugheck konnten mehrere frische Lackkratzer und Dellen festgestellt werden. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Der Verursacher wird gesucht. Wer Angaben zu der Unfallflucht machen kann, die zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr passiert ist, wird gebeten, das Verkehrskommissariat anzurufen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu den Unfallfluchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell