Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Leichtverletzte und hoher Schaden bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Ahsener Straße hat es am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine 36-jährige Frau aus Haltern am See und ihre 8-jährige Tochter, die mit im Auto saß, wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste die 36-Jährige vor der Kreuzung Recklinghäuser Straße gegen 17.10 Uhr stark ab, woraufhin der 31-jährige Autofahrer aus Haltern, der dahinter war, auffuhr. Beide Autos mussten abgeschleppt werden - an den Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die 36-Jährige und ihre Tochter wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

