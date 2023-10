POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Liedermatten: Unfallverursacher haut ab - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.10.2023 wurde auf einem Parkplatz an der Sporthalle in der Roggenbachstraße in Schopfheim im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 17:40 Uhr ein geparkter Renault Twingo beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand stieß ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit dem Renault Twingo auf dem Parkplatz zusammen und entfernte sich, ohne sich um die ...

